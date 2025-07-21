По ее словам, их избыточное использование нарушает местный микробиом

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Отказываться от базовой гигиены не стоит, однако избыточное использование антисептиков нарушает местный микробиом. Об этом ТАСС рассказала педиатр Александра Жуковская.

"После пандемии антибактериальное мыло и антисептики льются рекой. Оказалось, что с гигиеной можно перестараться. Но речь не про страшные болезни и онкологию. Дело в том, что постоянное мытье рук сушит кожу и провоцирует раздражение. А бесконтрольное использование антисептиков нарушает местный микробиом, - а полезные бактерии и микроорганизмы нужно беречь. Они делают кожу прочнее и здоровее", - пояснила врач.

При этом Жуковская отметила, что отказываться от базовой гигиены не стоит, но нужна золотая середина. "Мы чаще всего болеем именно из-за грязных рук. Ведь так передается большинство респираторных и кишечных инфекций. Поэтому тут нужна золотая середина: мыть руки после прогулки, туалета и перед едой - всегда хорошая идея. А вот в антибактериальном мыле и постоянном использовании антисептиков мало пользы", - отметила собеседница агентства.

По ее словам, все ненужные бактерии смоются и простой водой с обычным мылом, а полезные микробы так не пострадают.

В свою очередь врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков отметил, что антисептики нужны медицинским сотрудникам на работе, а в быту достаточно мытья рук обычным мылом.

"Антисептики поднялись на волне ковида. На самом деле их применение в бытовых условиях зачастую не оправдано. Антисептики нужны медработникам, которые обрабатывают и то не руки, а перчатки чаще всего, для работы с пациентами и в тех отделениях, где стерильность крайне необходима. Это хирургические, это перевязочные, это реанимация, ПИД и так далее. А просто в быту достаточно мытья рук обычным мылом", - пояснил собеседник агентства.