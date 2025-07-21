Кандидат медицинских наук Андрей Поздняков отметил, что слишком регулярное мытье рук может быть одним из симптомов обсессивно-компульсивного расстройства

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Чрезмерное мытье рук приводит к снижению уровня секреторного иммуноглобулина А и других веществ, которые содержатся на поверхности кожи и защищают ее. Об этом рассказал ТАСС врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков.

"Отчасти люди, которые говорят про снижение иммунитета, правы. Если чрезмерно обрабатывать руки, особенно антисептическими растворами, погибают не только микроорганизмы, но и сапрофитная флора, а это уже плохо, так как это нормальная флора, и она должна быть. Кроме того, могут разрастаться те микробы, которые к антисептикам резистентны, например, грибы и многие другие микроорганизмы. Чрезмерное мытье рук снижает уровень секреторного иммуноглобулина А и многих веществ, которые содержатся у нас на поверхности кожи, и в том числе работают как предохранители, защищающие нашу кожу", - пояснил врач.

Он отметил, что руки мыть необходимо, но не нужно это делать чрезмерно. "Мытье рук, естественно, нужно, потому существуют болезни грязных рук: вся группа кишечных инфекций, вирусный гепатит, А и Е, многие другие заболевания, респираторные инфекции, сюда же энтеровирусы. Это все, что передается контактным путем, в том числе через руки. Есть люди, которые моют руки буквально после каждого контакта, после каждого взятия за какие-то предметы обихода, и это случается 10, 20, 30 раз в день", - указал Поздняков.

Однако частое мытье рук, по его словам, может быть одним из симптомов обсессивно-компульсивного расстройства. "А так делать, естественно, не нужно. Мыть руки нужно по мере их загрязнения. И мыть лучше всего обычным мылом", - порекомендовал собеседник агентства.

Обострение заболеваний

"На нашей коже есть липидный барьер - верхний защитный слой и микробиом. Микробиом - это бактерии, вирусы и грибки, которые живут на поверхности нашей кожи. Именно они поддерживают равновесие среды и не позволяют проникать другим бактериям, а также метаболизируют (превращать определенные вещества в другие с помощью биохимии живых организмов - прим. ТАСС) избыток кожного сала и все, что мы выделяем с потом и что оседает на поверхности. Когда мы моем руки слишком часто, мы смываем и весь микробиом, и весь липидный барьер", - пояснил врач-дерматовенеролог, косметолог Александр Быканов.

По его словам, это вызывает сухость, а на такой коже микробиому сложно жить, поэтому возникает ксероз - состояние сухости и шелушения кожи. "Если у человека нет экземы, псориаза и других кожных заболеваний, то ничего страшного в частом мытье рук нет, но если у человека сухая, склонная к раздражению кожа или имеются заболевания, то они могут обостряться", - указал собеседник агентства. При этом он отметил, что чрезмерно часто мыть руки не так опасно, как мыть все тело.