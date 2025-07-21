Синоптик Ильин: дождь в Москве прекратится около 15 часов и начнется ночью

Ночные температуры будут находиться в пределах плюс 14-19 градусов

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Осадки в Московском регионе закончатся около 15 часов, а затем ночью возобновятся, не исключена гроза. Ожидается, что за понедельник и вторник выпадет еще около 25-30 мм, сообщил ТАСС синоптик центра "Метео" Александр Ильин.

"Дождь в Московском регионе будет идти до 14-15 часов, затем местами начнет прекращаться. За понедельник выпадет еще около 15-20 мм осадков. Ночью дождь снова начнется после небольшого перерыва. Но уже будет не такое его количество, а где-то около 10 мм за вторник день добавится", - сказал он.

Ильин добавил, что в среду циклон начнет покидать столицу, и дожди перейдут в разряд кратковременных и небольших. По его словам, температура воздуха составит около 22-24 градуса после прекращения дождя. Во вторник максимальные значения будут достигать 23-25 градусов в Москве, в среду и четверг при прояснениях - до 25-27 градусов. Ночные температуры будут находиться в пределах плюс 14-19 градусов.

Атмосферное давление до четверга будет иметь ровный ход: 740-742 мм ртутного столба. "В понедельник и вторник мы не будем из прогнозов исключать отдельные грозы и порывы ветра, сегодня - до 10-15 м/с. Во вторник же без порывов - 4-9 м/с. При этом направление ветра с юго-восточного завтра повернет на западное", - заключил он.