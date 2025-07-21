В городе зафиксировали случаи повреждения деревьев

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Движение транспорта на нескольких улицах в Москве перекрыто из-за сильных дождей и ветра. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"В связи с погодными условиями перекрыто движение на Волоколамском шоссе в районе дома 142, на проспекте Мира в районе дома 133 (под мостом в районе реки Яуза), на улице Тихая", - говорится в сообщении.

Как добавили в комплексе городского хозяйства, порывы ветра в условиях ливневых дождей достигают 15 м/с. Из-за непогоды в городе зафиксированы случаи повреждения деревьев.

"Городские службы оперативно распиливают и вывозят поврежденные деревья. Просим горожан быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - отмечается в телеграм-канале ведомства.

Ранее в департаменте транспорта столицы призвали горожан и гостей Москвы для поездок по городу использовать общественный транспорт. Согласно прогнозам синоптиков, непогода продлится до конца дня.