Москвичи стали в два раза чаще осваивать программы профессионального переобучения

Наиболее востребованными направлениями стали промышленность - 5 тыс. выпускников, сфера услуг - 2 тыс., строительство - 1,5 тыс., а также транспорт и IT, отметила заммэра столицы Анастасия Ракова

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Более 20 тыс. москвичей освоили востребованные профессии в центре "Профессии будущего" за шесть месяцев 2025 года. Такое же число количество участников обучилось по программам центра за весь прошлый год, сообщила журналистам заммэра столицы Анастасия Ракова.

"В Москве укрепляется устойчивый тренд на переобучение. Мы видим, что программы профессиональной подготовки центра "Профессии будущего" становятся все более популярными среди взрослых горожан, так как помогают в кратчайшие сроки поменять сферу деятельности, получить новую специальность и найти работу в перспективных отраслях. Только за первое полугодие уже более 20 тыс. человек прошли переподготовку по самым актуальным направлениям - столько же, сколько за весь 2024 год", - рассказала Ракова.

По ее словам, наиболее востребованными направлениями у москвичей стали промышленность - 5 тыс. выпускников, сфера услуг - 2 тыс., строительство - 1,5 тыс., а также транспорт и IT. Многие участники уже получили предложения о трудоустройстве.

"Осенью мы откроем новый центр практического обучения "Профессии будущего" в Печатниках. Он покажет, как можно выстраивать обучение без отрыва от практики - с полным погружением в профессию и быстрой подготовкой кадров 21 века", - заключила Ракова.

Центр "Профессии будущего" предлагает обучение и в строительной отрасли. Соискатели могут освоить профессии столяра, маляра, штукатура. Для желающих работать в транспортной сфере доступны программы подготовки водителей погрузчиков, слесарей по Обучение в центре "Профессии будущего" доступно всем москвичам и жителям субъектов России независимо от возраста, уровня образования и квалификации. Максимальная длительность программ - 3,5 месяца.