Посетить регион можно будет как на личном транспорте, так и в составе туристических групп при условии получения соответствующего разрешения

БАКУ, 21 июля. /ТАСС/. Граждане иностранных государств с 23 июля получат возможность посещать Карабах. Об этом говорится в совместном сообщении Министерства цифрового развития и транспорта и Государственного агентства по туризму Азербайджана.

По данным ведомств, посещать регион можно будет как на личных транспортных средствах, так и в составе туристических групп при условии получения соответствующего разрешения.

"Указанная возможность распространяется на иностранных граждан, прибывших в Азербайджан сроком до 90 дней, а также на лиц, имеющих разрешение на временное или постоянное проживание в стране", - уточняется в информации.

Иностранцы, желающие отправиться в Карабах на личных автомобилях, смогут получить разрешение через специальный портал: для удобства доступа обеспечена его функциональность на английском и русском языках. При этом они должны ознакомиться с опубликованными на портале правилами поездки и информацией о минной безопасности. Там же можно получить необходимую информацию о гостиницах и других местах размещения в ходе поездки в Карабах.

"Групповые туры будут организовываться туристическими компаниями, зарегистрированными в туристическом реестре в качестве туроператоров", - говорится в сообщении.