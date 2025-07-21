Его участников ждут премьерные показы игровых и документальных фильмов, творческие встречи, открытые лекции и мастер-классы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июля. /ТАСС/. Екатеринбургский Международный кинофестиваль "Одна шестая" в этом году пройдет с 25 по 30 сентября, сообщили организаторы.

"IV Международный кинофестиваль "Одна шестая" пройдет <...> с 25 по 30 сентября 2025 года. В этом году главная тема фестиваля - искусственный интеллект в кинопроизводстве", - говорится в сообщении. Уточняется, что заявки от кинематографистов принимаются до 11 августа.

Участников ждут премьерные показы игровых и документальных фильмов, творческие встречи, открытые лекции и мастер-классы. Главной темой фестиваля станет искусственный интеллект в кинопроизводстве.

Кинофестиваль дебютного полнометражного игрового и документального кино "Одна шестая" - единственный в Евразии. Впервые он прошел в августе 2022 года, за шесть дней работы его посетили более 3 тыс. гостей. В конкурсную и внеконкурсную программу тогда вошли 30 игровых и неигровых фильмов из России, Словении, Хорватии, Испании, Туркменистана, Казахстана и других стран. Были вручены десять фестивальных наград.