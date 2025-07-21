В Петербурге ввели в эксплуатацию здание фондохранилища Кунсткамеры

Здесь установили современную систему климат-контроля, которая в круглосуточном режиме будет поддерживать в помещениях необходимые условия для хранения ценных экспонатов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июля. /ТАСС/. Новый Многофункциональный центр Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) в Санкт-Петербурге общей площадью 25 тыс. кв. метров ввели в эксплуатацию, сообщается на сайте компании "Единый заказчик в сфере строительства".

"Строительство здания фондохранилища успешно завершилось еще в декабре 2024 года. Благодаря новым площадям у Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого появилась возможность расширить реставрационную и научную деятельность. Посетители смогут впервые увидеть уникальные исторические экспонаты", - говорится в сообщении.

Многофункциональный центр включает в себя два корпуса - административный и хранительский. В центральной части административного корпуса разместятся выставочные пространства, читальные залы, библиотеки и архивы, а также музейный магазин. В семиэтажном хранительском корпусе появятся современные реставрационные лаборатории, смотровые и подсобные помещения для работы с документами и экспонатами.

В фондохранилище Кунсткамеры специалисты установили современную систему климат-контроля, которая в круглосуточном режиме будет поддерживать в помещениях необходимые условия для хранения ценных экспонатов. На прилегающей территории завершены работы по благоустройству: высажен газон площадью около 4 тыс. кв. метров и установлены велопарковки.

Строительство Многофункционального центра Кунсткамеры проводилось на базе недостроенного в конце 1980-х годов здания Института прикладной астрономии Российской академии наук на Заповедной улице. Объект реализуется в рамках комплексной государственной программы "Строительство", куратором которой является Минстрой России.

Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого РАН является одним из крупнейших и старейших этнографических музеев мира. Он является преемником первого российского публичного музея - Петровской Кунсткамеры, основанной Петром I в 1714 году. Сегодня МАЭ РАН - это не только академический музей, но и один из ведущих исследовательских центров Российской академии наук, где продолжаются традиции выдающихся русских этнографов и антропологов XVIII-XX вв. Музей включен в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов РФ.