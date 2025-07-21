Более половины российских детей не получают грудного вскармливания

По словам директора департамента медпомощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья министерства Рафаэля Шавалиева, важны работа средств массовой информации и общественности, а также роль семьи и авторитет старшего поколения для сохранения всех возможностей грудного вскармливания

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Только 43% матерей в России допускают грудное вскармливание своих детей возрастом до одного года, при этом Минздрав РФ намерен увеличить этот показатель до 90-95%. Об этом сообщил директор департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья министерства Рафаэль Шавалиев.

"Мы по всем требованиям ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения - прим. ТАСС) пока сами не дотягиваем до тех рекомендованных процентов, которые бы мы хотели иметь для себя. В среднем 43% всего мам до года допускают грудное вскармливание. Мы понимаем, что половина наших детей, конечно же, не получают полноценного грудного вскармливания, а нам бы хотелось до 90-95% довести, оставить только те противопоказания, которые всем известны", - сказал он в ходе круглого стола комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства на тему "Детское питание: качество, безопасность, родительский контроль".

По словам Шавалиева, важны работа средств массовой информации и общественности, а также роль семьи и авторитет старшего поколения для сохранения всех возможностей грудного вскармливания.

"Нам очень важно, чтобы все беременные максимально были мотивированы на то, чтобы обеспечивать не только свое питание, но и полноценное питание плода. Дело в том, что не все могут это осознавать, что все вредные привычки, не только курение и все остальное, а именно вредные привычки переедания и несбалансированного питания в первую очередь отражаются как раз на организации полноценного питания плода", - отметил директор департамента.