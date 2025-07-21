Собянин открыл новый спорткомплекс на юго-западе Москвы

Единовременная пропускная способность спорткомплекса свыше 150 человек

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин 21 июля открыл спортивный комплекс "Максимум" в Южном Бутово.

"Теперь с удовольствием (в спортивном комплексе - прим. ТАСС) можно заниматься хоккеем, футболом, теннисом, плавать можно. Спортивный сквер большой сделали. Теперь на открытом воздухе можно заниматься. Очень важно, конечно, чтобы в каждом районе создавалась своя инфраструктура, спортивная и социальная: детские сады, школы, поликлиники, МФЦ, транспортная система. Благоустройство Южного Бутово постепенно, качественно создает другую атмосферу. Здесь можно заниматься, не выезжая в центр города. Дворы стараемся благоустраивать. Южное Бутово - классный район", - сказал Собянин.

Мэр во время посещения пообщался с юными хоккеистами, узнал их впечатления о новом спортивном комплексе и оставил свой автограф на клюшках ребят. Как следует из материалов мэрии, строительство спортивного комплекса "Максимум" на Остафьевской улице заняло менее 2,5 лет и было осуществлено за счет городского бюджета в рамках адресной инвестиционной программы. Новый объект стал частью спортивного кластера, в состав которого также входят построенные за счет инвесторов некапитальные объекты "Спорт станция" и "Монтреал" с крытыми футбольными полями, теннисными кортами и ледовыми аренами.

В двухэтажном здании площадью 8,75 тыс. кв. м размещены ледовое поле 30 на 60 м и два плавательных бассейна: 25 на 16 м и 10 на 6 м. Спорткомплекс - один из первых городских объектов, где в целях безопасности в чаше большого бассейна смонтированы "умные" камеры - в случае нахождения человека на глубине более 10 секунд дежурному тренеру поступит сигнал на специальный браслет.

Кроме того, в спорткомплексе имеется зал общей физической подготовки со специальными тренажерами для развития всех групп мышц, что особенно важно при занятиях водными видами спорта. Также предусмотрен медицинский блок. Единовременная пропускная способность спорткомплекса свыше 150 человек, в режиме массового катания на ледовом поле более 200 человек. Ожидается, что его будут посещать свыше 2 тыс. человек в день. В спорткомплексе будут организованы занятия по хоккею, фигурному катанию, плаванию, аквааэробике, фитнесу-аэробике, йоге, хореографии и ОФП. В планах открытие групп в рамках программы "Московское долголетие".

Также летом 2025 года было завершено комплексное благоустройство части территории Бутовского лесопарка, прилегающей к Храму святого благоверного великого князя Дмитрия Донского, общей площадью 18,58 гектара - между улицами Академика Глушко, Новобутовская, Поляны и Новобутовским проездом. Центральным элементом благоустройства стало создание спортивного сквера, включающего 5 спортивных площадок. Также в сквере оборудованы детские площадки для ребят разного возраста, площадка для выгула собак и зоны отдыха с парковыми качелями.