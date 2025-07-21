По словам источников, мужчина летел из Италии в Россию транзитом через Ереван

ЕРЕВАН, 21 июля. /ТАСС/. Гражданин РФ умер в ереванском международном аэропорту Звартноц.

Как рассказали источники ТАСС, мужчина летел из Италии в Россию транзитом через Ереван.

"Супружеская пара - граждане РФ - прилетели в Ереван из Италии. Далее они следовали в Россию, однако мужчине после прохождения регистрации стало плохо, прибывшие на место медики зафиксировали его смерть", - сообщил собеседник агентства, добавив, что инцидент произошел 21 июля около полудня по московскому времени.

Источники также добавили, что по факту компетентными органами в соответствии с процедурами возбуждено уголовное производство.