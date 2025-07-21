Заявки на грант будут приниматься в два этапа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июля. /ТАСС/. Два гранта для участников и ветеранов специальной военной операции на ведение агробизнеса впервые предоставит правительство Свердловской области на седьмом потоке "Школы фермера", который стартует в сентябре 2025 года. Об этом сообщила на пресс-конференции в ТАСС-Урал министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова.

"В этом году правительством Свердловской области впервые будет предоставляться грант для участников и ветеранов СВО, грант называется "Агромотиватор". Мы планируем два таких гранта в этом году начинающим фермерам выдать для начала деятельности в агросекторе, надеемся, что "Школа фермера" позволит нашим бойцам, тем, кто сейчас уже находится здесь, на Родине, в Свердловской области начать агробизнес", - сказала она, отметив, что новый поток "Школы фермера" стартует в сентябре.

Заявки на грант будут приниматься в два этапа: отправка необходимого пакета документов онлайн и очное собеседование, по итогам которого сформируют окончательный список получателей грантов.

"Школа фермера" - федеральный образовательный проект Россельхозбанка на базе ведущих аграрных вузов и сельхозпредприятий. Новый поток проекта стартует в сентябре 2025 года в Свердловской области в шестой раз и охватит новое направление - промышленное рыбоводство. Также участникам проекта традиционно расскажут о растениеводстве, животноводстве, маркетинге, финансах и правовых аспектах бизнеса в сельском хозяйстве. Проект состоится при поддержке министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка региона и УрГАУ.