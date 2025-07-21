Финансовую поддержку смогут получать местные медработники, впервые устраивающиеся на работу в медучреждения муниципальных образований с численностью населения от 50 до 100 тыс. человек, сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области

ИРКУТСК, 21 июля. /ТАСС/. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал региональный закон о расширении перечня медработников, которые могут получить единовременную выплату при трудоустройстве. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал закон, расширяющий перечень медицинских работников, имеющих право на единовременную выплату. Теперь претендовать на финансовую поддержку смогут не только приезжие специалисты, но и местные медработники, впервые устраивающиеся на работу в медучреждения муниципальных образований с численностью населения от 50 до 100 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Действие закона также распространяется на города с населением до 50 тыс. в приравненных к Крайнему Северу местностях. Для получения выплаты трудовой договор должен быть заключен с 1 января 2025 года.

Размер выплат зависит от муниципалитета и должности. Например, в Усть-Илимске врачи получат 2 млн рублей, средний медперсонал - 1 млн рублей. Изменения в законе помогут поддержать молодых специалистов, которые после учебы планируют остаться работать в своем муниципалитете.