Это нужно для недопущения провокаций с использованием телекоммуникационных сетей, а также шпионажа с применением технических средств, пояснили в оперштабе региона

БАРНАУЛ, 21 июля. /ТАСС/. Проблемы с мобильным интернетом в Барнауле Алтайского края связаны с повышением режима безопасности. Ограничения позволяют правоохранительным органам контролировать трафик, сообщили в оперштабе региона.

"Перебои с мобильным интернетом в Барнауле связаны с повышением режима безопасности на административных, логистических и промышленных объектах", - сообщили в штабе.

Сейчас в городе повышен режим информационной безопасности. Это нужно для недопущения потенциальных провокаций с использованием телекоммуникационных сетей, а также шпионажа с применением технических средств и уязвимостей передачи данных в мобильных сетях.

Ограничение мобильного интернета в отдельных районах краевой столицы и других городах края позволяет организовать необходимые мероприятия по контролю трафика, а также уменьшить количество одновременно находящихся уязвимых устройств в сети. "Мероприятия будут интенсифицироваться в рабочие дни и в периоды появления информационных угроз. Указанные меры обусловлены сохранением безопасности наших граждан", - привели в оперштабе слова правоохранительных органов.