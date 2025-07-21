Аэропорт Шереметьево вернулся к штатной работе после ограничений

Авиакомпании корректируют расписание полетов

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме, обслуживая рейсы на вылет и прилет согласно очередности и готовности, сообщается в Telegram-канале аэропорта.

"Шереметьево работает в штатном режиме. Рейсы на вылет и прилет выполняются согласно очередности и готовности. Авиакомпании корректируют расписание полетов. Статус рейсов следует уточнять через кол-центры перевозчиков", - говорится в сообщении.

В аэропорту напомнили, что на информационных табло в "чистых" зонах терминалов В и С размещены QR-коды, благодаря которым можно узнать актуальный статус рейса.

19-21 июля вводились ограничения на работу аэропортов центральной части России. В частности, столичные авиагавани приостанавливали прием и выпуск воздушных судов несколько раз. В связи с этим авиаперевозчики были вынуждены корректировать расписания полетов.