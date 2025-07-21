По словам зампреда комитета Госдумы по развитию туризма Сергея Кривоносова, представители ответственных органов федеральной власти поддержали инициативу

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Законопроект об использовании искусственного интеллекта в туристической сфере в России находится в разработке, его внесение в Госдуму запланировано на осеннюю сессию. Об этом на пресс-конференции сообщил зампред комитета Госдумы по развитию туризма Сергей Кривоносов.

"Мы провели несколько дней назад заседание рабочей группы по искусственному интеллекту в сфере туризма. Пока еще мы не внесли эту законодательную инициативу, но группа прошла достаточно успешно, представители ответственных органов федеральной власти в общем поддержали эту инициативу, и сейчас идет разработка текста законопроекта, но уже в следующей сессии мы планируем его внести", - сказал депутат.

Он отметил, что искусственный интеллект поможет самостоятельным путешественникам узнать актуальную и достоверную информацию о нужном регионе, а также сэкономить в поездках по России.