Путин обратил внимание Бречалова на недостаточное число школ в Ижевске

Глава Удмуртии отметил, что нужно увеличивать темпы строительства учебных заведений

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на встрече с главой Удмуртии Александром Бречаловым обратил внимание на большое число школьников, обучающихся во вторую смену в Ижевске, а также на недостаточное количество школ.

Бречалов отметил, что наряду с темой СВО, ключевой вопрос - это строительство школ в Ижевске. Он напомнил, что с 1999 по 2017 год ни одной школы не было построено. За последнее время возвели семь новых объектов.

"Все равно маловато пока", - отреагировал Путин. Он поинтересовался, действительно ли во вторую смену в школы ходит 26% детей.

"Да. Поэтому мы понимаем, что нужно увеличивать темпы строительства школ", - ответил глава Удмуртии.

Президент добавил, что современные школы совсем другого уровня.