Число погибших в секторе Газа с октября 2023 года превысило 59 тыс. палестинцев

В Минздраве Газы также сообщили, что за прошедшие двое суток в больницы анклава поступили тела 134 погибших

КАИР, 21 июля. /ТАСС/. По меньшей мере 59 тыс. палестинцев погибли в секторе Газа с начала обострения вооруженного конфликта в анклаве в октябре 2023 года. Такие данные привело министерство здравоохранения сектора в своем Telegram-канале.

"Число жертв боевых действий в Газе с октября 2023 года возросло до 59 029, еще 142 135 человек пострадали", - говорится в документе, опубликованном ведомством. В Минздраве Газы добавили, что за прошедшие двое суток в больницы анклава поступили тела 134 погибших, 1 155 палестинцев получили ранения.

18 марта израильская армия возобновила боевые действия в секторе Газа, нанеся по анклаву массированные удары и прервав установленный в январе режим прекращения огня. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху объяснила это отказом палестинского движения ХАМАС от предложений, выдвинутых на переговорах посредниками и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, заявив, что цель операции в секторе - освобождение всех заложников. Радикалы возложили ответственность за возобновление боевых действий на Израиль и США.

Ровно через два месяца, 18 мая, власти еврейского государства заявили, что Армия обороны Израиля вступила в решающую фазу военной операции "Колесницы Гидеона" по разгрому ХАМАС в секторе Газа. По информации офиса Нетаньяху, "наземные силы продвигаются в глубину сектора Газа", нанося "точечные удары по структурам ХАМАС и занимая ключевые позиции".