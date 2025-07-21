Врио губернатора региона Александр Хинштейн отметил, что наказы и уроки Раисы Проскуриной остаются в сердцах "магистровцев"

КУРСК, 21 июля. /ТАСС/. Создатель учебно-оздоровительного центра для одаренных детей Курской области "Магистр" Раиса Проскурина будет посмертно представлена к региональной награде. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

"Раиса Никифоровна Проскурина создала "Магистр": не просто лагерную смену, а целые поколения одной большой семьи, все здесь относятся друг к другу с большой любовью и уважением. К сожалению, сегодня ее уже нет в живых, но ее наказы и уроки все равно остаются в сердцах "магистровцев". Ее преемники хотят переименовать центр в ее честь - КРОМО "Магистр" им. Раисы Проскуриной. Человека нет, а дело его живет - это достойно самого высоко уважения, думаю, нам стоит обязательно представить ее к региональной награде", - написал он.

Врио главы региона отметил, что смена "Магистр" открыт более 30 лет назад. Каждая принимает свыше 300 детей, которые показали высокие результаты в науке, спорте, искусстве. На смене 25 творческих студий по увлечениям: гитара, журналистика, театр, пространства для спорта - футбольное поле и теннисный корт, веревочный парк, скалодром, тир.

"Курская область - прародитель всего профильного движения в лагерях, и она держит эту планку несмотря ни на что! Рад, что наши ребята летом заряжаются самими светлыми и теплыми эмоциями! Пожелал им брать от этих дней как можно больше: детство - самая яркая и счастливая пора!" - добавил Хинштейн.