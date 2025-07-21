Речь идет о заболеваниях, вызванных бактериями Vibrio

СТАМБУЛ, 21 июля. /ТАСС/. Минздрав Турции не получал данных о заболеваниях, вызванных бактериями Vibrio, в связи с сообщениями местных СМИ об их обнаружении у берегов республики. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"Сообщений о случаях заболевания вследствие заражения бактериями не поступало", - сказали в турецком Минздраве.

В Ассоциации туроператоров России ранее сообщили, что страховые компании не получали от находящихся в Турции туристов жалоб, связанных с заболеваниями из-за якобы обнаруженных там опасных бактерий.

Турецкая газета Milliyet ранее сообщила, что бактерии Vibrio, которые могут вызывать опасные болезни, в том числе холеру, стали обнаруживать на побережьях Мраморного, Эгейского и Средиземного морей.