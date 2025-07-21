Каждая мини-драма поделена на 50 серий и более по 60-180 секунд, а общая длительность сезона составляет от 1,5 до 3 часов

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Онлайн-кинотеатр "Иви" внедрил в свое приложение большой раздел мини-драм с сериями продолжительностью по 60-180 секунд. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе платформы.

"Иви" стал первым в России онлайн-кинотеатром, который внедрил в свое приложение большой раздел мини-драм - теперь в мобильной версии приложения доступен каталог коротких зарубежных вертикальных сериалов", - сообщили в пресс-службе.

Каждая мини-драма поделена на 50 серий и более по 60-180 секунд, а общая длительность сезона составляет от 1,5 до 3 часов. Для российского зрителя команда платформы готовит профессиональный дубляж.

"Такие проекты отличаются цепляющими сценариями и неожиданными поворотами сюжета, поэтому оторваться от них бывает очень сложно. Однако смотреть их можно буквально в любой ситуации - в метро, за приготовлением ужина, в ожидании ребенка из школы, в очереди на кассу и так далее - понадобится лишь смартфон", - отметили в "Иви".

Сегодня в онлайн-кинотеатре уже доступны 58 мини-драм. Среди уже вышедших проектов - "Двойная жизнь моего мужа-миллиардера", "Срочная помолвка с боссом", "Возвращение потерянной наследницы", "Пробивая лед", "Связана с запретным Альфой" и другие. Со временем каталог будет пополняться новыми проектами.