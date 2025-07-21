В частности, в Мурманской области прогнозируется температура воздуха до плюс 32 градусов, сообщили в метеослужбе региона

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Жаркая погода сохранится на этой неделе в нескольких регионов Северо-Западного федерального округа: в Мурманской, Архангельской и Вологодской областях - повышенная пожароопасность из-за отсутствия осадков, в Калининградской, Псковской и Новгородской областях, напротив, почти всю неделю дожди и грозы. При этом в Коми фиксируются ночные заморозки, холодно и в Нарьян-Маре, сообщили ТАСС в метеослужбах регионов.

В Санкт-Петербурге эта неделя вновь будет очень теплой. В первой ее половине фон температуры будет плюс 26-28 градусов, во второй половине - плюс 28-30, рассказал главный синоптик города Александр Колесов в своем телеграм-канале. В понедельник через территорию Петербурга и Ленинградской области проходит атмосферный фронт, который принесет кратковременные дожди и местами ливни с грозами. Небольшие осадки ожидаются и в ближайшие дни, но вторая половина недели будет сухой и жаркой.

Теплая погода сохранится в Карелии, но в отдельных районах не исключены ливневые дожди с грозами. Температурный фон ночью - в пределах от плюс 11 до плюс16, на севере местами до плюс 7. Днем воздух будет прогреваться до плюс 22-27, в отдельные дни до плюс 30, прогнозирует Карельский гидрометцентр.

Схожие погодные условия - в Архангельской области, где тоже сохраняется теплая погода: плюс 12-17 градусов по ночам и до плюс 25, а в отдельные дни и до плюс 30 градусов днем. По данным Севгидромета, 21 июля местами по региону сохранится чрезвычайная пожароопасность - пятый класс. А вот в Ненецком автономном округе прохладно, всего 12-17 градусов тепла днем и не более плюс 2-7 градусов по ночам. При этом ожидаются небольшие дожди, туманы и ветер порывами до 12-14 м/с.

Жаркая погода сохранится в Мурманской области, где на этой неделе прогнозируется до плюс 32 градусов, местами дождь, в отдельных районах грозы. Сохраняется высокий уровень пожарной опасности, власти региона рассматривают вариант запрета на посещение лесов при сохранении таких погодных условий. Повышенная пожарная опасность и в Вологодской области, где всю неделю ожидается до плюс 23-29 градусов при отсутствии осадков. Локальные дожди возможны в четверг, но в конце недели существенных осадков не ожидается, а температура воздуха останется на комфортных летних значениях, прогнозирует Вологодский ЦГМС.

В Республике Коми повторится картина прошлой недели - короткий разбег до дневного прогрева в плюс 26-28 градусов и резкое похолодание до плюс 14-17 градусов из-за вторжения холодного атмосферного фронта с четверга, сообщила ТАСС начальник отдела ЦГМС Коми Ольга Козак. "В циркуляции арктический воздух, поэтому очень холодные ночи, в Ижме сегодня ночью температура понижалась до -3 градусов, заморозки отмечались в Усть-Щугоре Вуктыльского округа, в предгорьях Урала. Не по сезону холодная погода в арктической Воркуте, ночами там до -1 градуса. В Сыктывкаре за 20 дней июля среднесуточная температура на 2 градуса отстает от нормы, а 17-18 июля была на 5-6 градусов ниже нормы. В конце недели дневной прогрев возобновится, но лето неустойчивое. Для нашего июля, самого теплого месяца года, такие процессы не характерны, но они случаются", - отметила представитель метеослужбы.

Грозы на Балтике

Теплая погода с дождями и грозами продержится в Псковской области как минимум до конца этой недели, прогнозирует Псковский ЦГМС. Температура воздуха по области: ночью от плюс 13 до плюс 18 градусов, днем воздух прогреется до плюс 26 градусов.

"Погожий антициклон медленно сместился на восток, а на юге уже кружит циклон с новой порцией грозовых дождей. Предстоящая ночь относительно спокойная, дожди кратковременные, сильные отметятся только в восточных районах. А вот днем циклон наберет силу от прогрева земли и усилит свое влияние: умеренные и местами сильные дожди накроют всю территорию области. Температура воздуха ночью от плюс 15 до плюс 20 градусов, днем от 21 до 26 тепла. В Новгороде кратковременные дожди, днем возможна гроза, температура ночью опустится до плюс 17 градусов, днем воздух прогреется до плюс 26", - сообщили в Новгородском Гидрометцентре.

Дожди, местами ливневые с грозами, принесет циклон в Калининградскую область в первую половину этой недели, сообщили ТАСС в Гидрометцентре по региону. "Во вторник подойдет частный циклон, образовавшийся над Южной Балтикой. И во второй половине дня при прохождении фронта циклона его теплая часть принесет обильные ливневые осадки с грозами. Такая погода, с локальными осадками продержится до 23 июля включительно", - рассказала дежурный синоптик Гидрометцентра. Последующие два дня прогнозируются без существенных осадков с достаточно слабым ветром. Преобладающая температура воздуха по ночам - 15-19 градусов тепла, дневной температурный максимум во вторник - плюс 21, плюс 26 градусов, по востоку области - до плюс 28, плюс 30. В среду будет прохладнее - плюс 19, плюс 23, и в последующие два дня 20-25 градусов тепла. "Все в пределах нормы для этого периода летнего июльского месяца", - заключила представитель Гидрометцентра.