В Уфе продолжается работа по подготовке к купальному сезону, всего в столице республики откроется 11 пляжей

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Теплая погода с дождями прогнозируется в Приволжском федеральном округе (ПФО) на этой неделе. В некоторых регионах возможны грозы, сообщили ТАСС в региональных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, центрах геоинформационных систем и ГУ МЧС.

"В течение наступившей недели на территории Саратовской области будет преобладать облачная погода с прояснениями. Температурный режим ожидается ниже, чем на прошлой неделе. Это связано с поступлением более свежей воздушной массы из северо-западных районов нашей страны. <…> Также ежедневно у нас ожидаются осадки, поскольку на территории области циркулируют разнородные по температуре и влагосодержанию воздушные массы", - рассказала ТАСС начальник отдела прогнозирования Саратовского гидрометцентра Светлана Цветайло.

По ее словам, самым теплым днем недели будет вторник, когда температура будет достигать 28-33 градусов. В остальные дни столбики термометров будут показывать от 23 до 28 градусов в дневные часы и от 15 до 20 в ночные. Температурные значения окажутся на 2-4 градуса ниже нормы.

Жаркая погода и грозы

В Самарской и Оренбургской областях в ближайшие дни прогнозируется жара до 30-32 градусов. При этом в обоих регионах в ближайшие сутки возможны грозы и усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду, в Самарской области вероятен град. В Чувашии жара сменилась облачной погодой, ближайшие дни в регионе прогнозируются небольшие дожди. Температура воздуха 21-23 июля будет подниматься до 27-29 градусов.

По прогнозам синоптиков, на этой неделе территория Ульяновской области окажется под влиянием ложбины циклона и фронтальных разделов, ожидается погода с дождями разной интенсивности, локально гроза. Температурный фон будет чуть ниже климатической нормы: днем 21-22 июля местами ожидается 30-градусная жара, в среду и четверг прохладнее - от 23 до 28 градусов. В Кирове установилась теплая погода, в понедельник воздух прогрелся до плюс 27 градусов. Во вторник и среду там ожидаются кратковременные дожди, температура будет колебаться от 23 до 26 градусов.

На этой неделе погода в Пермском крае будет больше похожа на середину лета, чем предыдущая. С понедельника по четверг температура ожидается даже на 1-2 градуса выше климатической нормы - до 25-27 градусов. Однако в конце недели прогнозируется очередной заток холода - температура опустится до плюс 15-17 градусов. Количество осадков в течение недели будет больше нормы на востоке Прикамья, на северо-западе - значительно меньше нормы. Появятся условия для сильных ливней с грозами в среду и в четверг, а в пятницу возможны обложные дожди на востоке края.

В Башкирии, по информации синоптиков, ожидается потепление: к середине недели воздух прогреется до 28 градусов. Однако в ночь вторника местами по республике возможны заморозки до - 2 градусов.

Купальный сезон

В Уфе продолжается работа по подготовке к купальному сезону, всего в столице республики откроется 11 пляжей. В Кировской области гостей и жителей готовы принять 28 пляжей и 44 места отдыха у воды. В Саратовской области, где температуры воды в Волге вблизи областного центра составляет 24,2 градуса, одобрили 38 мест для купания.

В целях безопасности на пляжах городов Чувашии увеличили число спасателей, сообщил на совещании в региональном правительстве министр республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Сергей Павлов. По его словам, организовано ежедневное патрулирование и дежурство на водоемах, используемых для массового купания. В Чебоксарах повторно обследовали дно водоемов на территориях пляжей, дополнительно установили ограждения в местах обрывов глубиной до 6 метров.