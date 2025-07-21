Мальки достигнут зрелости и смогут дать потомство лишь спустя пять лет, отметил начальник Омского отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания Сергей Ляшук

ОМСК, 21 июля. /ТАСС/. Свыше 110 тыс. мальков краснокнижного осетра выпустили в Иртыш в Омской области. Об этом сообщила пресс-служба Омского нефтеперерабатывающего завода (ОНПЗ).

"Предприятие (ОНПЗ - прим. ТАСС) добросовестно выполняет свои обязательства по восполнению бассейна Иртыша. В реку выпущено более 110 тыс. мальков осетра. Это позволит увеличить популяцию ценного краснокнижного вида рыб в Омской области", - цитирует пресс-служба начальника Омского отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания Сергея Ляшука.

В пресс-службе отметили, что сибирский осетр занесен в Красную книгу России и встречается в акватории Иртыша крайне редко. В реку выпущены мальки, которых выращивали несколько месяцев, весом около 4 гр каждый. Они достигнут зрелости и смогут дать потомство лишь спустя пять лет.

Генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский отметил, что зарыбление Иртыша является лишь частью комплексной программы предприятия по улучшению окружающей среды. В этом году на заводе запустили вторую очередь солнечной электростанции, которая позволит перевести на зеленую энергию до 10% энергопотребления завода. Также на технологический режим выведен комплекс водоочистки "Биофсера", который обеспечит замкнутый цикл водопотребления и на 70% снизит использование воды из Иртыша.