На острове Белл начали работы по сохранению старейшего здания в Арктике

Участники "Арктического плавучего университета-2025" помогли в разгрузке стройматериалов, сообщил руководитель экспедиции Александр Сабуров

АРХАНГЕЛЬСК, 21 июля. /ТАСС/. Участники экспедиции Арктического плавучего университета (АПУ-2025) начали противоаварийные работы на "Доме Эйры" на острове Белл архипелага Земля Франца-Иосифа, сообщил ТАСС с борта научно-исследовательского судна "Профессор Молчанов" руководитель экспедиции Александр Сабуров. "Дом Эйры" 1881 года постройки является самым старым сохранившимся зданием не только Земли Франца-Иосифа, но и всей островной высокоширотной Арктики.

"Участники экспедиции "Арктический плавучий университет-2025" сегодня участвовали вместе с инспекторами национального парка "Русская Арктика" в разгрузке стройматериалов, мы привезли брус и вагонку для реставрации самого старого здания на архипелаге Земля Франца-Иосифа, "Дома Эйры" 1881 года постройки экспедиции Бенджамена Ли Смита, - сказал Сабуров. - Также инспекторы национального парка уже начали работы, работы по стяжке стен. И, конечно, мы очень рады, что нам удалось поучаствовать в таком значимом событии по сохранению историко-культурного наследия на Земле Франца-Иосифа".

"Дом Эйры" или "Убежище Эйры" - первое здание, построенное на Земле Франца-Иосифа. Его построила экспедиция британского путешественника Бенджамина Ли Смита в 1881 году как базу для экспедиции, полярники планировали в нем перезимовать. Через несколько дней после его возведения у мыса Флора острова Нортбрука шхуну экспедиции под названием "Эйра" раздавило льдами. Люди при этом не пострадали, но до острова Белл не добрались, перезимовали в хижине из остатков корабля и в 1882 году на шлюпках доплыли до Новой Земли.

Самый старый дом в Арктике

"Дом Эйры" отличается от всех других построек на архипелаге, образец скандинавской деревянной архитектуры второй половины XIX века. Как рассказал ТАСС начальник отдела сохранения историко-культурного наследия национального парка "Русская Арктика" Евгений Ермолов, на других арктических островах, например, в Гренландии или на Шпицбергене, были строения древнее "Убежища", но от них к настоящему времени остались только руины.

"На Шпицбергене есть XVII века постройки, но это просто руины. В Гренландии остались только ямы от застройки XIV века. Поэтому "Дом Эйры" на сегодня самый старый и самый северный конструктивно сохранившийся памятник высокоширотной Арктики", - пояснил Ермолов.

Несколько лет назад состояние "Дома Эйры" признали предаварийным. Идет "расползание" конструкции, кровля давит на стены, поэтому важно было провести их стяжку и зафиксировать. "Молчанов" привез два кубометра пиломатериалов и строительные инструменты для проведения дальнейших работ, скорее всего, их будут проводить в следующем году. Необходим ремонт фундамента и кровли, а также полов. В настоящее время вход в "Дом Эйры" запрещен.

Летопись на стенах

При этом внутри домика находится настоящая летопись Земли Франца-Иосифа. Строители "Убежища" во главе с Ли Смитом оставили на стенах свои автографы, затем участники практически всех экспедиций на архипелаг расписывались на стенах. На досках домика есть подписи Фредерика Джексона, Энтони Фиалы, российских и советских исследователей Арктики.

"Они там оставляли свои послания, подписи, автографы, даты, кто-то сообщения писал, такая гостевая книга архипелага, бортовой журнал ЗФИ. И что это материализовано в виде здания, это очень интересно, - добавил историк. - Сейчас посетители не могут заходить внутрь здания, и не могут познакомиться с легендарными автографами. Потому что полы очень ветхие, и просто нельзя давать такую загрузку".

"Профессор Молчанов" вышел из Архангельска 9 июля, рейс АПУ-2025 будет проходить по 1 августа. Спонсоры и партнеры проекта: Министерство науки и высшего образования РФ, генеральный спонсор - банк ВТБ, Русское географическое общество, ПАО ГМК "Норильский никель", координационный центр "Плавучий университет" на базе МФТИ.