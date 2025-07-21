Планируется, что абитуриенты за год до поступления на льготной основе будут учить русский язык в Академии ГПС

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. МЧС РФ будет готовить спасателей для Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), сообщает пресс-служба российского ведомства.

Делегация МЧС находится на переговорах в КНДР. "В Пхеньяне мы обсудили и доработали проект о сотрудничестве, предложенный корейской стороной. В частности, организацию обучения корейских специалистов в образовательных организациях МЧС России, в том числе количество учащихся, направления подготовки и прохождение практики. Итогом переговоров стало согласование проекта меморандума о подготовке специалистов и научно-техническом сотрудничестве в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", - цитируют в пресс-службе замглавы МЧС РФ Романа Курынина, возглавляющего делегацию.

Планируется, что абитуриенты из КНДР за год до поступления на льготной основе будут учить русский язык в Академии ГПС в Москве, а затем смогут выбрать себе ведомственный вуз.

В настоящее готовится план совместных мероприятий чрезвычайных ведомств России и КНДР на ближайшие два года. В частности, их пригласили в качестве наблюдателей на аттестационные учения поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. Делегацию из КНДР также планируют познакомить с работой Национального центра управления в кризисных ситуациях, центра "Лидер" и Ногинского спасательного центра.