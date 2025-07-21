Неполадки в работе чат-бота были зарегистрированы в США, Великобритании, Германии, Италии и других странах

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Сбой в работе чат-бота ChatGPT, разработанного американской компанией OpenAI, наблюдается в ряде стран. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

По его информации, больше всего жалоб поступило от пользователей из США (более 1,7 тыс.). Неполадки в работе чат-бота также были зарегистрированы в Великобритании, Германии, Италии и ряде других стран.

В 2022 году OpenAI представила сервис ChatGPT, способный взаимодействовать с пользователями в диалоговом режиме. Чат-бот может отвечать на уточняющие вопросы, признавать свои ошибки, оспаривать неверные предпосылки и отклонять неуместные запросы.