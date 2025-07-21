В деревне Заречка Тюменской области ввели карантин по бешенству животных

В населенном пункте запрещается проведение мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых зверей, сообщили в информационном центре регионального правительства

ТЮМЕНЬ, 21 июля. /ТАСС/. Карантин в связи с бешенством животных ввели власти Тюменской области в деревне Заречка Казанского муниципального округа, сообщили в информационном центре регионального правительства.

"В деревне Заречка Казанского муниципального округа Тюменской области введен карантин по бешенству животных. Соответствующее постановление подписано в региональном правительстве", - говорится в сообщении.

В населенном пункте запрещается проведение мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных, а также их вывоз за пределы территории и отлов для вывоза в зоопарки.