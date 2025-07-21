Это поможет участникам СВО адаптироваться к гражданской жизни, повысить свою квалификацию и найти новые профессиональные перспективы, сообщил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Владимир Якушев

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Единороссы внесли в Думу законопроект, который даст участникам СВО право на бесплатное получение второго профобразования. Об этом сообщил секретарь генсовета партии Владимир Якушев.

"Предоставление возможности бесплатно получить второе профессиональное образование поможет участникам СВО адаптироваться к гражданской жизни, повысить свою квалификацию и найти новые профессиональные перспективы. Подобная мера укрепляет систему социальной защиты бойцов и подчеркивает признание заслуг наших защитников, а также способствуют развитию системы профессионального образования в стране", - сказал Якушев, слова которого приводит пресс-служба единороссов.

Изменения вносятся в статью 68 федерального закона "Об образовании в РФ". Согласно законопроекту, право на повторное бесплатное получение среднего профессионального образования предоставляется участникам спецоперации, включая военнослужащих и мобилизованных, бойцов Росгвардии, добровольцев, а также сотрудников правоохранительных органов, которые принимали участие в ходе СВО или выполняли задачи на территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также в приграничных регионах России. Это право распространяется и на лиц, участвовавших в боевых действиях в составе подразделений ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года.

"Когда закон будет принят, бывшие военнослужащие смогут выбрать профессию заново, исходя из реалий мирной жизни и запросов экономики. Это еще одна важная мера поддержки для защитников нашей Родины", - сказал ТАСС председатель комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев.

Как отметил первый заместитель председателя комитета ГД по молодежной политике Михаил Киселев, инициатива является важным шагом в социальной адаптации и профессиональной реализации участников спецоперации. "Такой подход способствует личностному развитию, финансовой стабильности и успешной интеграции в гражданскую жизнь. "Единая Россия" продолжает работу по созданию мер поддержки наших участников СВО, выполняя все поручения нашего президента. Эта инициатива поддержана руководством партии и фракции - Владимиром Якушевым, Владимиром Васильевым. Уверен, что реализация этого законопроекта станет важным вкладом в поддержку наших защитников", - сказал он ТАСС.

В новость внесена правка (17:07 мск) - передается в связи с уточнением информации пресс-службой партии, верно - бесплатное второе профобразование.