Чтобы защититься от возможного инфицирования, необходимо соблюдать правила личной гигиены, указал академик РАН

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Сильные и интенсивные осадки могут способствовать повышению риска распространения кишечных инфекций, ливневые стоки и очистные сооружения не справляются со своей задачей, из-за чего загрязненная вода смешивается с питьевой. Об этом сообщил ТАСС советник директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.

"Проливные дожди действительно повышают риск распространения кишечных инфекций. Связано это с тем, что при природных катаклизмах, таких как ураган, шторм, наводнение или даже проливной затяжной дождь, ливневые стоки и очистные сооружения не справляются со своей задачей. В результате загрязненная вода смешивается с питьевой. В крупных городах, правда, такое в меньшей степени возможно, а вот на дачных участках колодцы могут заливаться загрязненной водой", - сказал он.

Малеев добавил: чтобы защититься от возможного инфицирования, необходимо соблюдать правила личной гигиены, обязательно мыть чистой водой фрукты, овощи, салатную зелень, употреблять только бутилированную или кипяченую воду. "Кроме того, после таких дождей могут быть загрязнены и водоемы. В этом случае, если человек заглотнет воду при купании, а такое происходит нередко, то вместе с ней ему в организм попадут и возбудители инфекций. Поэтому после сильных ливней следует на некоторое время отказаться от купания", - заключил он.

Ранее метеоролог Татьяна Позднякова сообщала, что рекордное с 1879 года для 21 июля количество осадков выпало в Москве в понедельник. Кроме того, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец отмечал, что порядка 50 литров дождевой воды на квадратный метр обрушилось в Москве за сутки. В Подмосковье наиболее сильный дождь обрушился на Коломну (66 мм) и Новый Иерусалим (48 мм).