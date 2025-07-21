Благодаря поддержке, в частности, строятся новые амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты и ремонтируются поликлиники, сообщил министр здравоохранения республики Владимир Гладнев

ЙОШКАР-ОЛА, 21 июля. /ТАСС/. Свыше 11 млрд рублей вложили за последние шесть лет в развитие региональной системы здравоохранения Марий Эл в рамках нацпроекта. Об этом рассказал ТАСС министр здравоохранения республики Владимир Гладнев.

"За шесть лет реализации нацпроекта в отрасль здравоохранения республики вложили более 11 млрд рублей, причем только в текущем году на цели, предусмотренные нацпроектами, выделено почти 1,9 млрд рублей", - сказал он. По словам министра, в целом по сравнению с 2020 годом обеспечение отрасли увеличилось в 1,3 раза, причем наибольший рост произошел именно за счет бюджета региона, доля которого возросла более чем в два раза. "Благодаря этому, строятся новые амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты, ремонтируются поликлиники, создаются комфортные условия для пациентов и для медиков, закупается оборудование", - пояснил Гладнев.

В качестве примера он привел программу модернизации первичного звена здравоохранения Марий Эл, рассчитанную на 2021-2025 годы. По ней в республике уже открылось шесть новых объектов и еще один - детская поликлиника №2 в Йошкар-Оле - в настоящее время строится. Кроме того, отремонтировано 13 медучреждений.

Укрепление скорой помощи

Министр напомнил, что на данный момент выделены федеральные средства на возведение инфекционного корпуса детской клинической больницы. Кроме того, за счет бюджета Марий Эл ремонтируют амбулаторно-поликлиническое отделение республиканских психоневрологического и кожвендиспансеров, подразделений других организаций. "В последние три года укрепляется материально-техническая база станции скорой помощи: в 2023 году провели капремонт отделений скорой помощи в поселках Медведево и Силикатный, в текущем году завершим ремонт отделения скорой помощи в Волжске", - сообщил Гладнев. В общей сложности на эти цели направлено более 30 млн рублей. "Укрепление материально-технической базы службы скорой помощи будет продолжено: на очереди ремонт в Козьмодемьянске, Звенигово, Килемарах и Новом Торъяле", - заметил министр.

Острая потребность

Между тем, он констатировал, что актуален для региона вопрос кадров. "Дефицит, к сожалению, остается, но в сравнении с 2019 годом обеспеченность врачами, оказывающими первичную помощь, выросла на 10,2%, а укомплектованность фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий выросла на 30,6%", - пояснил Гладнев. В общей сложности в Марий Эл сейчас не хватает 334 врачей, прежде всего, анестезиологов-реаниматологов, онкологов, психиатров, терапевтов, врачей скорой помощи и реабилитологов.

В этом году в регионе приняли программу кадрового обеспечения до 2030 года, тесно сопряженную с федеральным проектом "Медицинские кадры". Кроме того, повышен с весны прошлого года размер соцвыплат медикам села, райцентров и малых городов. "В сравнении с 2023 годом они выросли в 2,4 раза, однако финансовая сторона дела хоть и важна, но не все измеряется деньгами", - заметил Гладнев. Важны, по его словам, и условия труда: "Одно дело - работать в ветхой избе с печным отоплением, совсем другое - в уютном красивом здании".

Земский доктор

В данном контексте министр напомнил о программах "Земский доктор" и "Земский фельдшер". По ним с 2012 года заключили договора с 234 врачами и 51 специалистом среднего звена, однако ряд медиков выполнили обязательства и уехали. "А 33 врача и 8 специалистов среднего звена остались и продолжают успешно трудиться", - пояснил Гладнев. Он констатировал, что в условиях роста стоимости кв м жилья и прожиточного минимума единовременная выплата по программам стала менее привлекательной, хотя обеспечение жильем по-прежнему является весомым аргументом при выборе места работы. "Учитывая этот факт, глава республики Юрий Зайцев принял решение о дополнительной поддержке врачей особо востребованных специальностей, а именно - о выплате 3 млн рублей на улучшение жилищных условий", - сказал министр. По его данным, в минувшем году выплату из бюджета региона получили четыре врача, в 2025 году - уже девять. При этом медорганизации получили специалистов, которые по договору отработают здесь 10 лет.

Возможность решения

Одним из аспектов решения кадровой проблемы в регионе видят целевую подготовку специалистов. Так, обучение по специальности "Лечебное дело" началось в Марийском госуниверситете еще в 2014 году, а по специальности "Педиатрия" - с 2019 года. "Выпускники успешно трудятся в республике, но за такой короткий срок трудно говорить о кардинальном решении кадровой проблемы за счет нашего мединститута, но само решение об его открытии было правильным", - пояснил министр. В настоящее время здесь обучают еще и по программам ординатуры: на предстоящий учебный год открыт прием по 14 специальностям, из них по 8 определены контрольные цифры приема за счет бюджета страны. Кроме того, действует в Марий Эл проект "вуз-регион", по которому с Казанским медуниверситетом заключено соответствующее соглашение. Также работает базовая кафедра семейной медицины на факультете повышения квалификации вуза.

"Практика показала, что наиболее эффективной является целевая подготовка врачей за счет федерального бюджета: ребята учатся в вузах Казани, Кирова, Ижевска, Нижнего Новгорода, Чебоксар, Йошкар-Олы", - продолжил Гладнев. В прошлом году министерством заключено 59 договоров о целевом обучении на специалитете и 26 договоров - по ординатуре.

"Мы держим постоянную связь со студентами, вузы курируют главврачи, периодически выезжающие для встречи со студентами и преподавателями", - продолжил он. Также студентам и ординаторам, обучающимся на целевых местах, два раза в год положены стипендии главы Марий Эл в размере 12 336 рублей и стипендии от медицинских организаций.

Последние, как заметил министр, играют большую роль в "среднем звене" - лучшие студенты по итогам сессии получают стипендии, носящие имена известных в республике врачей. "Помимо материальной поддержки для молодежи это еще и моральная составляющая - лишнее напоминание истинности поговорки "где родился, там и пригодился", да не просто пригодился, а имеешь шанс быть вписанным золотой строкой в историю республики", - убежден Гладнев.

Поездки в райцентры

Если говорить подробнее о "среднем звене", то в этом сегменте Марий Эл не хватает как минимум 440 специалистов. "Для того, чтобы заинтересовать выпускников начать трудовую биографию в родном регионе, стараемся использовать разные возможности: со студентами встречаются главные медсестры и врачи, руководители муниципалитетов, проводятся поездки в райцентры, где будущим специалистам рассказывают о том, как в них нуждаются", - рассказал Гладнев. Развивается практика заключения договоров со старшекурсниками, что гарантирует трудоустройство в ту организацию, где его ждут и на него рассчитывают.

В целом, министр уверен, что в будущем году региону удастся существенно пополнить армию специалистов среднего звена. "Если в текущем году выпустились 286 человек, то в 2026 году число выпускников вырастет за счет изменения федеральных образовательных стандартов и сокращения сроков обучения, предполагается, что выпуск составит более 550 человек", - заключил Гладнев.