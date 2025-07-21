Константина Богомолова внесли в базу "Миротворца"

Личные данные режиссера внесли в базу украинского экстремистского сайта за поддержку действий России

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Российский режиссер и драматург, художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов попал в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец". Это следует из базы данных сайта, с которой ознакомился ТАСС.

Личные данные театрального деятеля внесли в базу "Миротворца" 20 июля 2025 года за поддержку действий России.

21 июля президент России Владимир Путин присвоил Богомолову звание заслуженного деятеля искусств РФ. А 23 июля режиссер отметит свое 50-летие.

Скандальный сайт "Миротворец" был создан в 2014 году. Его цель - установление личностей и публикация персональных данных всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в черный список "Миротворца" попали личные данные журналистов, артистов или политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине вызвали негативную оценку авторов сайта.