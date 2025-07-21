Также в ведомстве отметили, что подать заявление на получение разрешения на временное проживание иностранцы могут с любой имеющейся у них действительной визой

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Категория визы не имеет значения для желающих переехать в Россию иностранных граждан, разделяющих традиционные российские духовно-нравственные ценности. Об этом сообщили в Главном управлении по вопросам миграции МВД России.

"Согласно указу №702 к кругу заявителей относятся граждане иностранных государств, включенных в перечень [недружественных] стран, и лица, постоянно проживающие в этих странах, желающие переехать в Россию для проживания независимо от заявленной ими цели пребывания в РФ", - говорится в сообщении.

Кроме того, как пояснили в МВД, подать заявление на получение разрешения на временное проживание (РВП) в рамках указа они могут с любой имеющейся у них действительной визой. "Заявление будет принято при предъявлении единой электронной визы, туристической, частной, деловой или другой визы. Получать специальную частную визу, предусмотренную указом №702, необязательно", - пояснили в управлении.

Например, если иностранец, прибывший из недружественного государства, уже находится в России с туристической визой и хочет подать заявление на получение РВП, ему не нужно покидать Россию и получать специальную частную визу посла с пометкой "Указ №702" и вновь въезжать по ней в Россию.

В МВД подчеркнули, что на период рассмотрения заявления срок действия визы или временного пребывания лиц, находящихся в России, будет продлен.