Уполномоченным по правам ребенка в регионе стала Светлана Малахай

ДОНЕЦК, 21 июля. /ТАСС/. Светлана Малахай стала уполномоченным по правам ребенка в ДНР, следует из указа №566 главы республики Дениса Пушилина.

"Назначить Малахай Светлану Николаевну уполномоченным по правам ребенка в ДНР. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", - сказано в документе.

Ранее Малахай была начальником управления занятости Минтруда ДНР.

16 июля Пушилин освободил от должности детского омбудсмена республики Элеонору Федоренко, которая занималась защитой прав детей в регионе с 2017 года.