В нескольких регионах России изменили график вывоза мусора из-за жары

Речь идет о Брянской, Самарской и Ростовской областях

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Региональные операторы временно изменили график вывоза мусора в Брянской, Самарской и Ростовской областях в связи с жарой выше 35 градусов. Об этом сообщает пресс-служба Российского экологического оператора.

"Изменения в графиках помогают не только обеспечить бесперебойный вывоз отходов, соблюдая санитарные нормы и требования, но и сохранить работоспособность техники. В некоторых регионах мусоровозы начали выезжать на маршруты с раннего утра, до наступления пиковой жары, что позволяет увеличить вывоз твердых коммунальных отходов с контейнерных площадок в относительно комфортное время и избежать перегрева оборудования мусоровоза и кабины водителя, когда асфальт и металлические конструкции начинают нагреваться до предельных температур", - говорится в сообщении.

В Брянской области, как отмечает региональный оператор, решение о более раннем выезде экипажей было принято, чтобы не допустить срыва графиков перевозки отходов. При этом оператор приносит извинения жителям, которых может побеспокоить шум техники в ранние часы, и просит с пониманием отнестись к ситуации. Временные неудобства связаны исключительно с погодными условиями, и с понижением температуры техника вернется к привычному графику.