В Минюсте обосновывали необходимость ликвидации партии тем, что она участвовала в недостаточном количестве выборов за последние семь лет

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Верховный суд России ликвидировал партию "Российский общенародный союз", которую возглавлял бывший ректор Российского государственного торгово-экономического университета Сергей Бабурин. Об этом ТАСС сообщили пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил исковые требования Минюста о ликвидации политической партии "Российский общенародный союз", - сказали в пресс-службе.

Представители Минюста обосновывали необходимость ликвидации партии тем, что она участвовала в недостаточном количестве выборов за последние семь лет.

"Российский общенародный союз" как общественно-политическое движение был создан по инициативе народных депутатов РСФСР - членов депутатской группы "Россия". Учредительная конференция, прошедшая в Москве 26 октября 1991 года, провозгласила образование РОС. В 2011 году движение было преобразовано в политическую партию. Лидер партии Бабурин был кандидатом на президентских выборах 2018 года. Также был выдвинут кандидатом на выборах 2024 года, но позже снял свою кандидатуру.