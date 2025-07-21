Торговые предприятия в случае введения ограничительного режима более чем на три часа обязаны уменьшить стоимость на блюда вдвое, заявил председатель партии "Справедливая Россия - За правду"

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов направил письмо на имя министра транспорта РФ Андрея Никитина с предложением обязать торговые предприятия в аэропортах снижать вдвое цену на блюда в случае ограничения работы аэропортов более чем на три часа. Текст письма есть в распоряжении ТАСС.

"Предлагается обязать аэропорты внести изменения в существующие договоры аренды и сделать существенным условием вновь заключаемых договоров аренды с торговыми предприятиями, находящимися на территории аэропортов, обязанность данных предприятий в случае ограничения работы аэропортов более чем на три часа снизить цены на блюда меню на 50% от реализуемых, стоимость питьевой воды установить не выше 50 рублей за 0,5 литра в общей и стерильной зонах", - говорится в документе.

Миронов отметил, что в настоящее время из-за действий ВСУ и принятия мер по организации безопасности мирного населения участились случаи ограничения на работу аэропортов. Большое число граждан, в том числе дети, пожилые, инвалиды вынуждены продолжительное время находится в аэропортах, добавил он. "При этом цены в точках общественного питания аэропорта на еду и питьевую воду значительно выше, чем в аналогичных организациях, находящихся за пределами аэропортов, что делает их недоступными для большого количества граждан", - подчеркнул депутат.