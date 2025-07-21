Речь идет о блокировке работы 164 медицинских представителей компании ООО "Инфамед", отметил адвокат собственников Рубен Маркарьян

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Деятельность компании-владельца антисептика "Мирамистин" и "Окомистин" блокирована на всей территории РФ из-за ограничительных мер, наложенных судом. Как уточнил ТАСС адвокат собственников "Инфамед" Рубен Маркарьян, речь идет о блокировке работы 164 медицинских представителей компании-владельца антисептика.

"Речь идет о блокировке работы 164 медицинских представителей компании ООО "Инфамед" из-за ограничительных мер, наложенных судом, на всей территории России по обеспечению производства препарата, который участвует в импортозамещении, в том числе по контрактам с Минобороны России", - сказал собеседник агентства.

По его словам, судебный спор связан с действиями Павла Хейфица и его супруги Оксаны Хейфиц, которые, "предложив агентские услуги и помощь в продаже "Инфамеда", убедили ее владельца заключить мнимую сделку по передаче в свою пользу 50% долей компании по номинальной цене (7,5 млн рублей) против реальной - более 1 миллиарда рублей". "На действия Хейфиц владельцами "Мирамистина" подано заявление о мошенничестве в ГУЭБиПК, рассматривается ОЭБиПК УВД по ЮЗАО ГУ МВД РФ по Москве", - отметил адвокат.

"Мирамистин" как лекарственный препарат разрабатывался в 1970-х годах в СССР по всесоюзной программе "Космические биотехнологии". Целью было создание антисептического средства для обработки кожных покровов космонавтов и оборудования на орбитальных станциях для борьбы с микроорганизмами, патогенными грибками, вирусами. Исследования проводили ученые Москвы, Киева, Симферополя. После распада СССР полученные уникальные наработки остались невостребованными, но были сохранены. После проведения испытаний в 1991 году "Мирамистин" был зарегистрирован в качестве средства индивидуальной профилактики венерических заболеваний. Дальнейшие исследования его свойств стали основой для расширения показаний к его применению: хирургия, травматология, ожоговая практика, акушерство и гинекология, урология, ЛОР-практика, стоматология, на что были получены необходимые разрешения.

Производство "Мирамистина" и внедрение его в российскую клиническую практику было осуществлено благодаря частным инвестициям.