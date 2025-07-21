Врио главы Коми Гольдштейн выступит наставником для Героя России Кочева

В ходе встреч Ростислав Гольдштейн будет делиться практическим опытом, знакомить со спецификой работы исполнительной власти, механизмами принятия решений и приоритетами развития республики, сообщили в пресс-службе главы региона

СЫКТЫВКАР, 21 июля. /ТАСС/. Врио главы Республики Коми Ростислав Гольдштейн станет наставником для Героя России Станислава Кочева по федеральной кадровой программе "Время героев". Он прибыл в родную республику для прохождения стажировки, сообщила пресс-служба главы региона.

Программа "Время героев", о старте которой президент России Владимир Путин объявил в 2024 году, призвана сформировать новую управленческую элиту страны из числа участников и ветеранов спецоперации - людей, которые на деле доказали свою преданность Родине. Их обучение и дальнейшая интеграция в систему государственной власти находятся на особом контроле первых лиц государства и руководителей регионов.

"Герой России, уроженец Сыктывкара, участник федеральной кадровой программы "Время героев" Станислав Кочев прибыл в родную республику для прохождения стажировки в органах государственной власти, где под личным руководством главы региона Ростислава Гольдштейна будет погружаться в аспекты госуправления. Первая встреча будущего управленца с наставником состоялась 21 июля", - говорится в сообщении.

На первой встрече Гольдштейн и Кочев обсудили детали обучения и наметили стратегию стажировки. В ходе регулярных встреч руководитель республики будет делиться практическим опытом, знакомить со спецификой работы исполнительной власти, механизмами принятия решений и приоритетами развития республики. Это уникальная возможность для будущего управленца увидеть всю "кухню" госслужбы изнутри, получая знания напрямую от высшего должностного лица субъекта Российской Федерации.

О программе

Путь в высшую лигу управленцев для Кочева и других 84 участников второго потока программы начался с уникального испытания - десятидневной экспедиции к Северному полюсу на атомном ледоколе "50 лет Победы". На борту ледокола участники проходили интенсивный обучающий курс от Высшей школы госуправления Президентской академии: занятия длились с 8 утра до полуночи, а мастер-классы по технологиям бережливого производства впервые в истории проходили под открытым арктическим небом.

Обучение по программе "Время героев" продлится два года в формате чередования очных модулей и стажировок. "Планируем вместе объехать наши районы - хочу, чтобы Станислав увидел всю Коми, понял, как живут люди, какие у нас планы и мечты для каждой территории. Поразила его простота и искренность: "Как сказал наш президент, это не награда и не привилегия, а возможность пройти обучение и продолжить служение Отечеству. Поэтому куда Родина прикажет, туда и пойдем", - добавил Гольдштейн в своем Telegram-канале.

Гвардии лейтенант Станислав Кочев - выпускник Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища. С февраля 2022 года принимает участие в специальной военной операции. За проявленный героизм указом президента ему присвоено звание Героя Российской Федерации. Награжден также медалями Суворова, Жукова, "За отвагу" и "За боевые отличия". В феврале 2025 года сыктывкарской школе №36, выпускником которой является Станислав, было присвоено его имя.