Дуров предупредил о вымогателях платных подарков и юзернеймов в Telegram

Сооснователь Telegram также подчеркнул, что поступают сообщения о каналах, вымогающих деньги с помощью угроз раскрыть личные или конфиденциальные данные

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Сооснователь Telegram Павел Дуров предупредил пользователей мессенджера о мошенниках, которые вымогают платные подарки, номера и юзернеймы.

Также поступают сообщения о каналах, вымогающих деньги с помощью угроз раскрыть личные или конфиденциальные данные, написал Дуров в своем Telegram-канале.

"Некоторые даже сделали это бизнес-моделью - публиковать компрометирующие посты и брать плату за удаление", - добавил Дуров.

Он призвал пользователей, столкнувшихся с подобными действиями, сообщить об этом, написав ему сообщение.