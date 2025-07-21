Губернатор региона Алексей Беспрозванных отметил, что калининградская земля хранит память о героизме и жертвах советского народа в годы ВОВ

КАЛИНИНГРАД, 21 июля. /ТАСС/. Калининградская область открыта для диалога с Объединенным штабом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и готова к расширению взаимодействия в работе по увековечению подвига советского народа в Великой Отечественной войны. Об этом заявили участники двухсторонней встречи, которая прошла в региональном правительстве.

"Мы не позволим перечеркнуть нашу общую историю. В условиях попыток ее фальсификации наше сотрудничество с ОДКБ приобретает особое значение для сохранения исторической справедливости", - сказал губернатор Алексей Беспрозванных, слова которого приводит пресс-служба.

Глава региона отметил, что калининградская земля хранит память о героизме и жертвах советского народа в годы Великой Отечественной войны, а сама Калининградская область рождена Великой Победой. "Калининградская область открыта для диалога и готова поддержать совместные инициативы, направленные на увековечение подвига советского народа", - сказал Беспрозванных.

Представитель России в составе делегации генерал-майор Арсен Рахманов заявил, что ОДКБ всерьез беспокоит продолжающаяся милитаризация Европы, наращивание ударно-наступательного потенциала и расширение военного присутствия НАТО в регионе, ядерная повестка, попытки превратить Балтийское море во внутреннюю акваторию Североатлантического альянса.

"В случае возникновения кризисной ситуации в соответствии с уставом Организации Договора о коллективной безопасности будут приняты соответствующие меры. Потенциал нашей организации способен обеспечить безопасность региона и наших государств", - сказал Рахманов.

В завершение встречи члены делегации - представители России, Таджикистана, Белоруссии, Кыргызстана и Казахстана, впервые прибывшие в Калининград, вручили губернатору энциклопедическое издание "Великая Отечественная война 1941-1945 годов". Оно подготовлено в рамках празднования 80-летия Великой Победы НИИ (военной истории) Военной академии Генерального штаба ВС РФ совместно с секретариатом ОДКБ.