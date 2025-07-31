Что изменится в жизни россиян с 1 августа 2025 года

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. С 1 августа 2025 года жителей России, особенно детей и пожилых, ожидает ряд изменений.
В частности:
- Будут проиндексированы пенсии работающим пенсионерам. По состоянию на начало текущего года их численность превышала в России 8,2 млн человек (около 20% от количества всех пенсионеров в стране). Перечисленные работодателем за пенсионера страховые взносы за 2024 год пересчитываются в баллы. За год их начисляют не больше трех. Затем количество заработанных баллов умножают на их стоимость. С 2025 года баллы считают по стоимости на текущий год. В этом году один балл оценивается в 145,7 рубля (в прошлом было 133,05 рубля). Таким образом, максимальная прибавка, которую с 1 августа получит работающий пенсионер, составит 437,1 рубля.
- Увеличится пенсия тех, кто уволился в июле. Эта категория граждан с августа перейдет на полный объем выплат. В итоговую сумму войдут все изменения и индексации, которые удерживались во время работы.
- Надбавку к пенсии получат те, кому в июле исполнилось 80 лет, а также получившие в июле инвалидность первой группы. Доплата составит 100% фиксированной (базовой) выплаты к пенсии (8 907 рублей 70 копеек). Профессор кафедры психологии и развития человеческого капитала факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов пояснил ТАСС, что базовая часть пенсии автоматически пересчитывается для данных категорий граждан каждый месяц в течение года, то есть данное нововведение характерно не только для августа. Страховая часть останется прежней.
- Будет проиндексирована пенсия для шахтеров и членов летных экипажей. Перерасчет происходит ежеквартально. Выплаты, по словам профессора Сафонова, формируются за счет дополнительных отчислений работодателей, у которых работали данные сотрудники, а их размер зависит от среднемесячного заработка и стажа работы. Доплаты и их перерасчет регулируются двумя законами о дополнительном социальном обеспечении: ФЗ №155 (для летчиков) и ФЗ №84 (для шахтеров).
- Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет смогут открывать банковский счет только с согласия родителей (усыновителей или попечителей).
- Россияне получат право направить своему сотовому оператору отказ от массовых СМС-рассылок. Мера принята в рамках борьбы с мошенничеством, совершаемым с использованием информационных и коммуникационных технологий.
- Вступит в силу ГОСТ, классифицирующий игрушки по различным признакам, в частности по возрастной группе, по материалам изготовления, по назначению, способу функционирования и так далее. ГОСТ содержит перечень потенциальных опасностей от использования той или иной игрушки. Как сообщили ТАСС в одной из крупных сетей детских магазинов, "новый ГОСТ, возможно, потребует дополнительных инвестиций в производство и сертификацию, однако в перспективе он укрепит доверие к брендам".
- Заработает ГОСТ для школьных рюкзаков. В документе оговариваются вес, допустимые размеры, материал, цвета и другие параметры. Особое внимание уделено требованиям безопасности. Пока ГОСТ будет носить рекомендательный характер.
- Вступит в силу запрет на продажу немаркированных остатков товаров легкой промышленности. Речь идет о полном прекращении оборота товаров (одежда, текстиль и другие), произведенных или ввезенных до 1 марта 2025 года, если они не получили код маркировки. Немаркированные товары нельзя будет продать или списать. Нарушение правил чревато штрафами и конфискацией.
- Стартует эксперимент по маркировке мясных изделий (в том числе мясных субпродуктов и изделий из мясного жира). Он продлится до 28 февраля 2026 года. Внедрение системы "Честный знак" призвано усилить контроль за качеством товаров и снизить объем контрафакта.