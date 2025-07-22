Дополнение к ОМС: кому положен набор социальных услуг и в чем его плюсы

Многие льготники в России получают федеральную ежемесячную денежную выплату (ЕДВ). Оформив ее, большинство из этих людей автоматически получают право на дополнительные преференции. Объясняем, что такое набор социальных услуг (НСУ) и как его использовать

​​​​​Кто получает соцуслуги

10 групп льготников, которым предоставляют НСУ, перечислены в федеральном законе. В их числе:

взрослые и дети с инвалидностью всех групп, включая инвалидов войны;

некоторые ветераны боевых действий. В частности, участники специальной военной операции и боевых действий в ЛНР и ДНР с 2014 года, контртеррористических операций в Дагестане в 1999-м, боевых действий в Афганистане;

участники Великой Отечественной войны;

награжденные знаками "‎Житель блокадного Ленинграда‎",‎ "‎Житель осажденного Севастополя"‎, "‎‎Житель осажденного Сталинграда"‎;

члены семей умерших инвалидов войны, участников Великой Отечественной и ветеранов боевых действий;

люди, пострадавшие от радиации.

Важно отметить, что пользоваться соцуслугами могут не только россияне, но и люди с иностранным гражданством или не имеющие его вовсе. То есть главные критерии — постоянное проживание в России и принадлежность к нужной категории.

Что входит в набор

НСУ объединяет три льготы.

Первая — право бесплатно получать препараты, отнесенные к жизненно важным, и медицинские изделия. Для детей с инвалидностью сюда же относится обеспечение специализированным лечебным питанием.

Вторая составляющая набора социальных услуг — возможность раз в год по показаниям поехать в санаторий или на курорт для профилактики основного заболевания. В большинстве случаев путевку оформляют на 18 дней. Но для детей с инвалидностью срок увеличен до 21 дня. Кроме того, от 24 до 42 дней отдыхают и проходят лечение люди с инвалидностью, чье заболевание или травма затрагивает спинной либо головной мозг.

Третья преференция — бесплатный проезд на пригородных электричках в границах своего региона. А еще государство оплатит дорогу до места лечения и обратно. И в этом случае добираться разрешается не только поездом, но и на автобусе, самолете или водном транспорте.

Если речь идет о человеке с инвалидностью I группы или ребенке-инвалиде, путевку в санаторий и все льготы на проезд на тех же условиях получает один сопровождающий. Например, за счет этого родитель избежит дополнительных расходов, когда поедет на курорт с сыном или дочерью, которым требуется лечение.

Доплата к ежемесячному пособию

Люди, у которых есть право на набор соцуслуг, могут выбирать, нужны ли они им, или лучше заменить их на прибавку к ЕДВ.

Так, вместо лекарств в 2025-м можно дополнительно получать 1 331,3 рубля в месяц, вместо путевки в санаторий — 205,95 рубля в месяц, а вместо бесплатного проезда — 191,21 рубля в месяц. В общей сложности выходит 1 728,46 рубля ежемесячно.

Компенсации в денежном эквиваленте за отказ от НСУ ежегодно индексируют. Обычно это происходит 1 февраля. Например, в 2025-м "‎цена" всего набора социальных услуг выросла на 149,96 рубля.‎‎

Сделать выбор раз в год

Чтобы отказаться от получения соцуслуг в натуральной форме, нужно подать заявление в территориальный орган Социального фонда России (СФР), который выплачивает человеку ЕДВ. Офлайн это можно сделать либо непосредственно в отделении СФР, либо в МФЦ. Онлайн — через "‎Госуслуги".‎

При этом разрешается выбрать, какие льготы заменить прибавкой к ЕДВ, а какими продолжить пользоваться. Например, если не планируется ехать в санаторий, можно отказаться только от этого права, но по-прежнему получать лекарства и бесплатно ездить на электричках.

Заявление на отказ подают до 1 октября. Изменения вступают в силу с 1 января следующего года.

Новый формат будет действовать до тех пор, пока получатель не передумает и не попросит снова предоставлять ему соцуслуги в натуральном виде. Для этого точно так же нужно подать заявление до 1 октября, и тогда выплату снова заменят на льготу с 1 января.

Как получить набор социальных услуг

В большинстве случаев пользоваться льготами можно сразу, как только назначают ежемесячную денежную выплату. Никаких дополнительных действий не требуется.

Но есть два исключения: ветераны боевых действий и люди, подвергшиеся воздействию радиации. Им автоматически сразу заменяют набор соцуслуг на прибавку к ЕДВ. Так что, если они хотят бесплатно получать лекарства, ездить в электричках и отдыхать в санатории, им нужно сперва подать заявление в Соцфонд.

Алгоритм будет тем же самым, как если бы ранее человек отказался от натуральной формы в пользу денежной компенсации.

Право на получение набора подтверждает выписка, которую можно за день оформить в Социальном фонде, МФЦ или онлайн через "‎Госуслуги".‎‎ В документе будет указана категория льготника, срок выплаты ЕДВ и выбранные услуги.

Как пользоваться НСУ

Данные о тех, кто может ездить в электричках и поездах бесплатно, РЖД и пригородные пассажирские компании получают автоматически. Льготнику не нужно показывать справку кассиру. Офлайн и онлайн он может одинаково легко и быстро оформить билет без предоставления дополнительных документов.

Чтобы бесплатно получать препараты, медицинские изделия, лекарственное питание, необходимо обратиться в клинику, где принимают по ОМС. В зависимости от жалоб подойдет прием у терапевта, педиатра, врача общей практики, профильного узкого специалиста или участкового фельдшера.

При первом визите доктор внесет пациента в профильный Федеральный регистр людей, которые имеют право на бесплатные лекарства. После этого можно оформлять льготный рецепт. Медикаменты выдадут в государственной социальной аптеке. Где найти ближайшую, подскажут в поликлинике или в региональном министерстве здравоохранения. Если нужного лекарства нет в наличии, фармацевт закажет его и сообщит, когда оно появится.

Поездке в санаторий по НСУ тоже предшествуют несколько этапов. Предстоит последовательно:

получить направления на врачебную комиссию у лечащего врача; обращаться следует в клинику по месту жительства;

оформить заключение комиссии, что обратившемуся стоит пройти санаторно-курортное лечение и противопоказаний для этого нет;

взять у лечащего врача справку с рекомендацией лечения; она будет действительна шесть месяцев;

подать заявление на путевку в Соцфонд по месту получения ежемесячной денежной выплаты, в МФЦ или через "‎Госуслуги"‎. К нему понадобится приложить копию паспорта и справку с рекомендацией от врача.

В течение 10 дней по почте или в личный кабинет на "‎Госуслугах" пришлют номер, под которым заявление зарегистрировали‎. Это позволит отслеживать судьбу обращения. Далее так же сообщат о предоставлении путевки или отказе.

Путевки желающим оформляют в порядке очереди. Приоритетных групп нет — все заявители равны, так что сократить ожидание не получится. Готовый документ нужно забрать в СФР или МФЦ. Его важно получить на руки не позднее чем за 18 дней до заезда в санаторий. При проблемах с головным или спинным мозгом — не позже чем за 21 день.

Одновременно с путевкой предоставят и талоны на бесплатный проезд к месту лечения. Обычно предлагается использовать автомобильный или железнодорожный транспорт. Но если самолет — единственный вариант или так дешевле, можно добираться и по воздуху.

После получения путевки, но не ранее чем за два месяца до поездки нужно также получить санаторно-курортную карту. За ней следует обратиться в ту же клинику, где оформлялась рекомендация пройти санаторное лечение.

Что выбрать: деньги или натуральную форму

Ответ на вопрос, что выгоднее: пользоваться льготами или получать повышенную ежемесячную выплату, — для каждого человека будет свой. Дать универсальный совет, который подошел бы всем, невозможно.

С одной стороны, например, отказавшись от всех соцуслуг, по нынешнему "‎тарифу"‎ можно за 12 месяцев дополнительно получить 20 741,52 рубля. Для сравнения: федеральный прожиточный минимум на душу населения сейчас составляет 17 733 рубля, а МРОТ — 22 440 рублей.

С другой стороны, если на лекарства и проезд в электричке за год человек потратит сравнимую, а то и более серьезную сумму, выгоды от "‎конвертации" льготы в деньги не будет.‎‎

Согласно данным Соцфонда, с 2025 года полностью заменили НСУ на прибавку к ежемесячной выплате 9,9 млн человек. Еще 2,4 млн отказались от одной-двух опций из набора социальных услуг.

Транспортные льготы — самые популярные среди россиян. В 2025-м ими пользуются почти 80% людей, у которых есть право на НСУ.