Эта мера также касается кормления животных возле организаций культуры, социального обслуживания, образования, здравоохранения и спорта

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы внесут на рассмотрение палаты парламента законопроект, запрещающий кормить бездомных животных возле многоквартирных домов, организаций культуры, социального обслуживания, образования, здравоохранения и спорта. Об этом сообщил депутат Александр Спиридонов ("Единая Россия") на заседании рабочей группы комитета палаты парламента по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.

"Подготовили пакет из пяти законопроектов. Первый касается запрета осуществления кормления животных без владельцев на территориях зданий и сооружений медицинских организаций, зданий и сооружений организаций культуры, социального обслуживания, образовательных организаций, зданий и сооружений физкультурно-спортивных организаций. Также даем право субъектам и муниципальным образованиям самим дополнительно расширять этот перечень", - сказал Спиридонов, добавив, что к законопроекту подготовлены поправки в КоАП, которыми вводится ответственность за нарушение этих норм.

В ходе заседания депутаты обратили внимание на то, что в списке, предложенном разработчиками законопроекта, нет многоквартирных домов. "Многоквартирные жилые дома - это принципиально, мне кажется, потому что с этого все и начиналось. Поэтому давайте тогда, коллеги, с общего согласия, мы дополняем [данный список] многоквартирными жилыми домами", - сказала председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

Также депутаты внесут на рассмотрение Госдумы законопроект о запрете "противодействовать представителям организаций, осуществляющих отлов животных без владельцев". "[Законопроект] также подготовлен, пояснительная записка есть. И к нему закон-спутник в КоАП", - сказал Спиридонов.

Еще один законопроект, подготовленный депутатами, будет вводить ответственность за несообщение о бездомных животных на территории предприятий и других объектов. "У нас готовы по всем пяти законопроектам пакеты. Немножко уточнимся, я думаю, завтра можно подписывать, вносить", - заключил депутат.