В пункты назначения отправлены 11 рейсов, сообщили в аэропорту

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 июля. /ТАСС/. Нижегородский аэропорт за прошедшие сутки обслужил свыше 6 тыс. пассажиров, в пункты назначения отправлены 11 из 13 рейсов, прибывшие на аэродром как запасной, сообщается в Telegram-канале аэропорта имени В. П. Чкалова

"В настоящее время отправлены в пункты назначения 11 из 13 рейсов, прибывшие на запасной. Оставшиеся планируются к отправке в ближайшее время. Пассажиров нескольких рейсов авиакомпании отправили в пункт назначения наземным транспортом", - говорится в сообщении.

За сутки аэропорт обслужил более 6 тыс. пассажиров, обеспечено обслуживание 37 рейсов на прилет и 23 на вылет. При этом авиакомпании продолжают корректировать расписание, исходя из текущей ситуации. Идет также регистрация пассажиров, обслуживание, прием и отправление воздушных судов собственного регулярного расписания.

Днем в понедельник в аэропорту сообщали, что в терминале находятся 1,5 тыс. человек.