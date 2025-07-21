По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, цифровой формат позволяет защитить законные права, исключить различные махинации и фальсификации со стороны недобросовестных управляющих компаний

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Более 15 тыс. голосований на общих собраниях собственников (ОСС) многоквартирных домов (МКД) в Подмосковье прошли в онлайн-формате за шесть месяцев 2025 года. Это составляет свыше 80% от всех собраний, проведенных в первом полугодии, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Электронное голосование - это гарантия честности, прозрачности каждого серьезного решения будь то смена управляющей организации МКД или благоустройство двора. Сейчас у нас часть голосований уже проходит в электронном виде - если за весь 2023 год было всего 425 (3% от всех ОСС), то уже за первое полугодие 2025 года - свыше 15 тысяч (81%)", - рассказал Воробьев, слова которого приводит пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Он напомнил, что перед правительством региона стоит задача перевести 50% жилого фонда на электронные собрания собственников в этом году. По словам Воробьева, цифровой формат позволяет защитить законные права, исключить различные махинации и фальсификации со стороны недобросовестных управляющих компаний.

Как отметил зампред правительства - министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислав Мурашов, наиболее активно собрания в электронном формате проходят во втором и четвертом кварталах. "На сегодняшний день электронное голосование у нас проходит в более 3,7 тыс. МКД - это 9% от общей площади жилого фонда. И плюс 6,1 тыс. домов переведена на такой формат - это еще 11%", - цитирует пресс-служба Мурашова.