По информации издания, после переговоров президента Белоруссии с Джоном Коулом, республика помиловала 14 политических заключенных

ВАШИНГТОН, 21 июля. /ТАСС/. Заместитель спецпосланника США по Украине Кита Келлога Джон Коул, посетивший Белоруссию для освобождения помилованных оппозиционеров, рассказал о переговорах с Лукашенко в неформальной обстановке. Об этом юрист заявил в интервью изданию Politico.

"Белорусский президент произнес тост за Трампа. Коул последовал его примеру и тоже произнес тост за Лукашенко. Ближе к вечеру тосты звучали снова, и хотя о политике говорили мало, мужчины познакомились", - передает Politicо.

По информации издания, после переговоров президента Белоруссии Александра Лукашенко с Джоном Коулом, Белоруссия помиловала 14 политических заключенных, среди которых был Сергей Тихановский.

Обсуждения за кулисами продолжались более месяца, в результате американской стороне удалось добиться освобождения еще 13 заключенных.