Компенсации по ОСАГО должны быть доступным и включать в себя основные риски, отметил автоэксперт

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Предложение о введении в ОСАГО компенсации за затопленные из-за ливней автомобили хорошее, но инициатива бесперспективная. Такое мнение высказал ТАСС автоэксперт Игорь Моржаретто.

Ранее депутаты от думской фракции "Новые люди" Ярослав Самылин, Антон Ткачев и Георгий Арапов направили обращение председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, в котором предложили расширить покрытие полисов ОСАГО, чтобы у водителей появилась возможность получить компенсацию за затопленные в результате непогоды автомобили (документ есть в распоряжении ТАСС).

"Хорошая идея, красивая, но бесперспективная. ОСАГО - это страхование гражданской ответственности перед третьими лицами. Оно должно быть доступным и включать в себя основные риски, например, ущерб перед третьими лицами. Не надо туда больше ничего пытаться запихнуть", - сказал он.

Эксперт отметил, что ОСАГО - это конкретный вид страхования - ответственность перед третьими лицами, для других видов риска существует полис каско.