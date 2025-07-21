Директор физтех-школы биологической и медицинской физики МФТИ Денис Кузьмин уточнил, что эти микроорганизмы ежегодно находят в пробах морской воды на Черноморском побережье в Новороссийске, Сочи, Ялте, в Таганрогском заливе Азовского моря

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Опасные для жизни бактерии, обнаруженные у турецких берегов, встречаются также и на российском юге, на черноморском и азовском побережье. Об этом предупреждает директор физтех-школы биологической и медицинской физики Московского физико-технического института (МФТИ) Денис Кузьмин, сообщили в пресс-службе МФТИ.

Ранее некоторые СМИ, в частности, турецкое издание Milliyet, сообщили о появлении опасных микроорганизмов. "Вибрионы, распространившиеся из Балтийского в Северное море, теперь можно встретить и на турецком побережье. <…> Бактерии Vibrio, размножающиеся при повышении температуры морской воды, могут проникать в организм через открытые раны и вызывать смертельные инфекции. <…> Недавние исследования обнаружили ДНК таких бактерий, как Vibrio parahaemolyticus и Vibrio vulnificus, вдоль побережья Мраморного, Эгейского и Средиземного морей", - пишет издание.

Как напомнил в данной связи эксперт МФТИ, бактерии рода Vibrio широко распространены в соленых водоемах с температурой воды выше 15 градусов. "Данные бактерии ежегодно выделяют из проб морской воды на территории РФ на Черноморском побережье в Новороссийске, Сочи, Ялте, в Таганрогском заливе Азовского моря, а также из проб балластных вод судов, прибывающих в международные порты Ростова и Таганрога из-за рубежа", - рассказал Кузьмин.

Рост числа отдыхающих, как отметил эксперт, сам по себе не является причиной распространения бактерий. Однако увеличение антропогенной нагрузки (загрязнение, сброс сточных вод) и изменение экосистемы могут способствовать росту численности бактерий рода Vibrio. Климатические изменения и повышение температуры воды являются ключевыми факторами расширения ареала этих бактерий, что может привести к повышению их количества в российских морях.

"Vibrio parahaemolyticus и Vibrio vulnificus являются патогенами рыб и моллюсков, и основным путем заражения людей с нормально функционирующим иммунитетом является употребление в пищу сырых морепродуктов. В связи с этим для предупреждения риска заболеваний необходимо избегать употребления морепродуктов, не подвергнутых термической обработке, в регионах, где есть подозрения на распространение данных бактерий. Людям с ослабленным иммунитетом дополнительно следует избегать купания в теплой воде при наличии открытых ран, а также мыться с мылом после контакта с морской водой", - рекомендует Кузьмин.