Несмотря на общественный резонанс, список должностных лиц до сих пор не обновлен, отметил собеседник агентства

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Главу Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) могли исключить из Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины из-за снижения влияния на Киев его "куратора", заместителя главы британской службы МИ-6 Ли Лоуренса, и чтобы устранить конкурента Владимира Зеленского. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

Вывод о том, что Буданов исключен из СНБО, сделал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) из публикации обновленного списка на официальных ресурсах.

"Можно было бы допустить, что это техническая ошибка, однако, несмотря на общественный резонанс, список должностных лиц до сих пор не обновлен. Если информация подтвердится, то нельзя исключать варианта, что Зеленский избавляется от конкурента, которого ранее невозможно было снять из-за сильнейшего влияния на Украине его куратора - заместителя главы Секретной разведывательной службы МИД Великобритании (МИ-6) Ли Лоуренса", - сказал собеседник агентства.